Olimpiadi: Inaugurata a Milano e Pechino la Mostra 'Cina-Italia: Giochi Olimpici invernali' (4)

(Adnkronos) – Yin Jie, V. Editrice del China Center for International Communication Development del CICG, ha presieduto l'evento evidenziando il tema “Giochi Olimpici Invernali e l'immagine nazionale”. “Cina e Italia hanno organizzato in amicizia la Mostra sui Giochi Olimpici Invernali in contemporanea nelle due città.

Il motto ufficiale dei Giochi Olimpici Beijing 2022 “Together for a Shared Future” rappresenta i valori fondamentali nonché la visione e la filosofia del Movimento Olimpico”.

Marco Riva, Presidente del Comitato Nazionale Olimpico Italiano – Regione Lombardia, ha presentato i preparativi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e ha comunicato che “l’Italia e la Lombardia opereranno all’insegna del principio dello sviluppo sostenibile ospitando i prossimi Giochi con numerose innovazioni tecnologiche, in modo da avvantaggiare il territorio e lasciare una ricca eredità per le generazioni future”.

Lin Cunzhen, V. Preside della Scuola di Design, Accademia Centrale di Belle Arti della Cina, Direttrice scenografie del Dipartimento delle Attività Culturali, Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici Invernali 2022, ha condiviso le sue ispirazioni e le idee creative degli emblemi, delle mascotte, delle icone sportive, delle torce e di altri disegni dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino attraverso un processo di progettazione integrando il concetto olimpico con la cultura storica cinese per mostrare l’immagine moderna della Cina.

Fausto Narducci, Caporedattore degli Sport Olimpici della “Gazzetta dello Sport”, ha sottolineato i valori del patrimonio Olimpico per lo sviluppo del territorio e l'importanza dei Giochi per “la crescita economica del Paese ospitante per consegnare una nuova cultura sportiva e uno stile di vita sano al mondo attraverso l'attuazione del concetto di sviluppo sostenibile”.