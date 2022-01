Olimpiadi: Inaugurata a Milano e Pechino la Mostra 'Cina-Italia: Giochi Olimpici invernali' (5)

(Adnkronos) – Sun Ming, Presidente dell’“Academy of Contemporary China and World Studies”, ha relazionato sul tema “I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Pechino 2022 e la trasmissione dei valori umanistici” ribadendo che “i Giochi che si ispirano ad un nuovo modello di identità culturale non saranno solo un evento sportivo ma anche una “festa culturale”.

Pechino, unica città di doppi Giochi Olimpici (2008 e 2022), sarà un'opportunità per praticare pienamente il concetto di “servire l’uomo”.

Claudio Arrigoni, giornalista del “Corriere della Sera” e Voce ufficiale Rai dei Giochi Paralimpici, ha riassunto lo sviluppo degli sport e dei Giochi Paralimpici che portano cambiamenti positivi nello sport sottolineando l’esigenza di una maggiore attenzione per il settore.

L’iniziativa si colloca nel progetto Express Culturale Cina-Europa, elaborato dal China Center for International Communication Development del CICG per mostrare la cultura cinese e promuovere l'immagine della Cina con una più profonda integrazione e cooperazioni reciprocamente vantaggiose tra Cina ed Europa nei settori della cultura, dell'economia e del commercio, come – ad esempio – la tappa a Milano dove la Mostra Cina-Italia sui Giochi e Paralimpici Invernali durerà fino al 13 gennaio.