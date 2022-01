Olimpiadi invernali Pechino 2022, dove vederle in TV

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono alle porte: ecco dove seguire in tv tutti gli atleti impegnati nei XXIV Giochi d'inverno.

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 è sempre più vicina: la data fissata sul calendario è il 4 febbraio, ma le competizioni prenderanno il via già da mercoledì 2.

Ad innaugurare l’evento saranno il curling e il pattinaggio artistico.

Come seguire gratuitamente i Olimpiadi invernali

Per i XXIV Giochi d’inverno, la Rai ha acquistato i diritti per 100 ore di diretta, che verranno trasmesse su due canali: Rai 2 e RaiSport. Inoltre, sono previsti i classici highlights a fine di ogni giornata sportiva, con un focus sulle prestazioni degli italiani in gara.

Dove vedere interamente le Olimpiadi invernali

Come detto, sui canali della tv gratuita sarà possibile vedere parte dei Giochi. Per gli amanti delle discipline invernali e delle Olimpiadi in generale, sarà necessarrio avere un abbonamento a Sky o Dazn, in modo da poter usufruire dei canali Eurosport che a partire dal 2 febbraio saranno interamente dedicati ai Giochi d’inverno.

Tuttavia, per seguire integralmente la manifestazione e non perdersi nemmeno una gara, sarà necessario avere un abbonamento a Discovery+, e usufruire del servizio anche in streaming.