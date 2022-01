Olimpiadi invernali Pechino 2022, quando iniziano?

Tra pochi giorni saranno al via le Olimpiadi invernali Pechino 2022: le date e tutto quello che c'è da sapere sui XXIV Giochi Olimpici

Le Olimpiadi invernali avranno luogo dal 4 al 20 febbraio 2022 a Pechino, in Cina.

Si tratta della XXIV edizione dei giochi olimpici invernali. Come di consueto anche le Paralimpiadi verranno disputate nella stessa città, con la capitale cinese che entra nella storia per essere la prima metropoli della storia ad organizzare un’edizione delle Olimpiadi estive (2008) e una di quelle invernali.

Olimpiadi invernali Pechino 2022: l’inizio delle gare e gli atleti coinvolti

Pur iniziando ufficialmente il 4 febbraio, va sottolineato che le primissime gare di questa edizione dei Giochi invernali avranno luogo già due giorni prima, il 2 febbraio.

Si tratta delle gare di curling, che eccezionalmente verranno disputate prima della cerimonia di apertura. Circa 3 mila gli atleti coinvolti, arrivati da 91 nazioni diverse comprese Arabia Saudita e Haiti al loro esordio assoluto.

L’organizzazione delle “bolle” da parte della Cina

Organizzare un’edizione delle Olimpiadi, siano esse estive o invernali, si sa, non è affatto impresa semplice. In particolare in tempo di Covid. La Cina ha impiegato un notevole sforzo per permettere la riuscita delle sue Olimpiadi, il primo evento sportivo globale che si terrà nelle date programmate, dall’inizio della pandemia.

La politica della Cina è quella della tolleranza zero: gli stadi saranno chiusi al pubblico e sono state costruite recinzioni e barriere per creare delle vere e proprie “bolle” per gli atleti. Sportivi, organizzatori, media e accompagnatori vivranno in totale isolamento dal primo all’ultimo giorno di permanenza a Pechino.