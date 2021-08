Olimpiadi: Jacobs correrà ad Eugene il primo 100 metri da oro dei Giochi

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – Il 21 agosto il campione olimpico e primatista europeo Marcell Jacobs torna in pista nello stadio dei Mondiali 2022, faccia a faccia con l’argento di Tokyo Fred Kerley e con gli altri americani Baker, Gatlin e Gillespie.

Jacobs (Fiamme Oro) ha fissato la data e il luogo del suo prossimo sprint sui 100 metri, il primo con la medaglia d’oro al collo. L’azzurro primatista d’Europa (9.80) sarà tra le stelle più attese del Prefontaine Classic di Eugene, in Oregon, Stati Uniti, nell’ottava tappa della Wanda Diamond League in calendario per sabato 21 agosto. Il parterre di avversari, annunciato soltanto in parte dagli organizzatori, ricalca quello della finale a cinque cerchi di Tokyo, con la medaglia d’argento Fred Kerley e l’altro statunitense, quinto classificato nella finale del 1° agosto, Ronnie Baker.

E tra gli americani saranno in pista anche il campione olimpico di Atene 2004 Justin Gatlin e Cravon Gillespie. Per l’azzurro si tratta della terza partecipazione in Diamond League in questa stagione: a Stoccolma ha corso in 10.05 piazzandosi al secondo posto, a Montecarlo è sceso sotto i dieci secondi (9.99, terzo). La tappa dell’Oregon apre la seconda parte del calendario del massimo circuito internazionale che poi prosegue con Losanna il 26 agosto, Parigi il 28, Bruxelles il 3 settembre, quindi con la doppia serata finale a Zurigo (8-9 settembre) che assegna i titoli di campione della Diamond League.