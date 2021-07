Olimpiadi: Jacobs, 'inizio perfetto, sono in ottime condizioni e domani voglio migliorarmi'

Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – "Un inizio di Olimpiade perfetto. L’obiettivo era qualificarsi in prima posizione per avere una buona corsia in semifinale, ma non mi aspettavo questo tempo almeno per come ho corso. Mi sento in condizioni ottime. Quale tempo per arrivare a medaglia? Non ne ho idea, lo scopriremo solo domani.

Voglio migliorare il 9’’94 di oggi ma non devo correre pensando al crono. Cercherò di riguardare tutti i piccoli dettagli che ho sbagliato oggi e migliorarli. Per esempio sono uscito bene dai blocchi ma ho fatto i primi passi un po’ troppo ampi. Domani cerchiamo di aumentare la frequenza mantenendo le stesse ampiezze". Queste le parole di Marcell Jacobs dopo la vittoria nella sua batteria dei 100 metri ai Giochi di Tokyo in 9"94, nuovo primato italiano.

"Ora sono consapevole del mio percorso e si iniziano a vedere i risultati – aggiunge il velocista azzurro delle Fiamme Oro- La sto vivendo benissimo, con tanta serenità. E’ un sogno che ho da quando sono bambino e mi sto godendo tutto quello che mi accade. Unica cosa: domani cerchiamo di arrivare più riposati di oggi. Da quando sono qui in Giappone non mi sono mai svegliato più tardi delle 7 di mattina!"