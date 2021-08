Olimpiadi: Jacobs, 'scetticismo Usa? Non mi tocca, qui grazie a duro lavoro'

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – "Scetticismo Usa dopo oro nei 100 metri? Non mi tocca assolutamente. Io so che sono arrivato sin qua facendo tanti sacrifici, con tanto lavoro, tante sconfitte e tante delusioni. Mi sono sempre rialzato e tirato su le maniche e so che tutto quello che è successo è solamente grazie al duro lavoro.

Non mi tocca assolutamente e non gli rispondo perchè gli darei solo importanza". Così Marcell Jacobs risponde dopo aver conquistato la finale con la staffetta 4×100 allo scatticismo di alcuni media americani e inglesi sulle sue prestazioni con velate accuse di doping.