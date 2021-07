Olimpiadi: Lanzi (skateboard), 'Tokyo bella esperienza, ora punto a Parigi 2024'**

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – "Sono contenta, alla fine è la mia prima esperienza e sono felice di quello che ho fatto a questi Giochi di Tokyo". Lo ha detto l'azzurra Asia Lanzi all'Adnkronos, dopo il 14esimo posto nelle eliminatorie che qualificavano alla finale le prime otto della gara dello skateboard.

"Il mio prossimo obbiettivo? Qualificarmi per Parigi 2024. E' più vicino di quello che si pensa, mancano tre anni e ci saranno le gare di qualifica che riprenderanno nel 2022, quindi sono già veramente alle porte, poi se riuscirò a fare qualche altra gara internazionale la farò sicuramente", ha aggiunto la 19enne che su una tavola dall'età di 2 anni e, dopo aver provato lo snowboard, ha iniziato a praticare skateboard a 6 anni, per “colpa” del papà.

"Adesso c'è un circuito che si chiama Street League non legato alle gare di qualifica e mi stavo informando per capire come partecipare per rimanere in quel circuito", ha detto la Lanzi che sulla gara ha spiegato: "La cosa che ho sbagliato di più sono le due run, mi ero trovata in difficoltà a trovare una linea e mi dovrei concentrare di più su questo, alla fine il resto è andato bene".