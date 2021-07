Olimpiadi: leader 15 paesi e organizzazioni saranno alla cerimonia di apertura Tokyo 2020

Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – I leader di circa 15 paesi e organizzazioni internazionali essere in Giappone per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, secondo quanto reso noto dal portavoce del governo, un numero molto inferiore ai circa 40 che hanno partecipato allo stesso evento ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016.

Il capo di gabinetto Katsunobu Kato ha detto in una conferenza stampa che circa 70 funzionari di alto livello arriveranno in Giappone, aggiungendo che il numero di Vip stranieri che parteciperanno alla cerimonia allo stadio nazionale venerdì sera potrebbe rimanere in movimento fino all'ultimo minuto.

Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro mongolo Luvsannamsrai Oyun-Erdene sono tra i leader mondiali che hanno annunciato la loro presenza, così come la first lady statunitense Jill Biden.

La maggior parte delle Olimpiadi di Tokyo, inclusa la cerimonia di apertura, si terrà senza spettatori poiché la capitale rimane in uno stato di emergenza per il covid-19.