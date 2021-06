Olimpiadi: LeBron James si autoesclude da Tokyo, 'questa estate giocherò per Tune Squad' (2)

(Adnkronos) – Alla domanda su come l'uscita anticipata dei Lakers – la prima volta che James è uscito sconfitto in una serie di playoff al primo turno nella sua carriera Nba – avrebbe giovato al suo corpo, ha detto: "Farà miracoli per me. Ovviamente durante il stagione non parlo di riposo, non mi piace nemmeno mettere la mia mente in quella cornice, mi rende debole.

Ma a fine stagione ho l'opportunità di riposarmi. Ho tre mesi per ricalibrare, riportare la mia caviglia al 100%, dove era prima di quella partita di Atlanta. Questa è la cosa più importante per me. La mia caviglia era l'unica cosa che mi dava fastidio nelle ultime fasi della stagione. Non è mai tornata completamente a prima dell'infortunio. Ma sono felice di essere stato in grado di provare ad aiutare la squadra a vincere".