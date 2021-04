Olimpiadi: Malagò, ‘convinto che a Tokyo prenderemo una medaglia di più di Rio’**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Medaglie che possiamo vincere a Tokyo? Io penso veramente che a Tokyo vedremo dei risultati insospettati e insospettabili in tante discipline. Quasi tutte le competizioni hanno riservato delle sorprese, sono pochissime le situazioni in cui il favorito ha vinto, e perché non debba essere così anche a Tokyo? Il mio auspicio e convinzione è che noi prenderemo una medaglia di più dei Giochi di Rio de Janeiro, con la preghiera e la speranza che più si concentrino sull’oro e più avremo un giudizio positivo”.

Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la Giunta Coni sulle medaglie che la spedizione azzurra potrà aggiudicarsi ai Giochi di Tokyo.