Olimpiadi: Malagò, 'Goggia è pronta, sta tornando'

Pechino, 4 feb. (Adnkronos) – "Ho ricevuto un video privato da Sofia Goggia: è pronta, sta tornando!". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in quarantena per il covid, da Pechino parlando dell'atleta bergamasca che sta recuperando dall'infortunio del 23 gennaio scorso.

L'azzurra dovrebbe essere al via della discesa olimpica di Pechino 2022. "La cerimonia d'apertura è sempre un'emozione indescrivibile, unica e, ogni volta che la vedi, dal vivo o in televisione, come è toccato a me, capisci perché le Olimpiadi sono l'unico spettacolo al mondo globalizzante. Sono a poche centinaia di metri dallo stadio, da solo in una stanza d'albergo per il Covid, e mai mi sarei immaginato di poter vivere un'esperienza simile.

Comunque, mi sono molto emozionato a vedere sfilare Michela Moioli con la bandiera. L'ho sentita al telefono poco prima dell'ingresso in campo. Era tesa ma felice", ha detto Malagò. "La squadra era elegantissima con la mantella disegnata da Giorgio Armani. Il tricolore è sempre da brividi. Saranno Giochi dove potrà accadere di tutto. Rivolgo da qui un abbraccio a tutte le atlete e gli atleti dell'Italia Team".