Olimpiadi: Malagò, 'grazie a Mattarella per accoglierci ancora una volta al Quirinale'

Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – "Signor Presidente grazie per aver avuto ancora una volta quella sensibilità e quell'attenzione di volerci ricevere in questa cerimonia che è diventata una meravigliosa tradizione del nostro Paese. Questa è la casa degli italiani e nessuno ci conosce di più di chi va a rappresentare questa bandiera in giro per il mondo".

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso del suo intervento, ai giardini del Quirinale, alla cerimonia di consegna della bandiera da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla delegazione azzurra che parteciperà ai Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo.