Tokyo, 8 ago. (Adnkronos) – "Il calcio alle Olimpiadi? Gravina mi ha detto a Parigi insieme. L'obbiettivo è assolutamente avere il calcio, ma la qualificazione te la giochi con l'Europeo del prossimo anno, giugno 2022, e sei in piena bagarre per le qualificazioni mondiali di novembre-dicembre in Qatar.

E' una situazione che va gestita". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza conclusiva di Tokyo 2020.