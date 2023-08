Olimpiadi: Malagò, 'Tamberi portabandiera a Parigi? Non c'è solo lui'

Olimpiadi: Malagò, 'Tamberi portabandiera a Parigi? Non c'&e...

Roma, 30 ago. – (Adnkronos) – "Tamberi portabandiera a Parigi? Sono molto legato a lui da stima e amicizia, ma oggettivamente non credo sia il solo che possa essere il nostro portabandiera visti i curricula. Al tempo stesso il Cio chiede, laddove è possibile, di avere un uomo e una donna. Pertanto: i Giochi sono nel 2024 e oggi siamo ad agosto 2023, ma c'è una giunta Coni che voterà su proposta del presidente. Diamo tempo al tempo e vediamo che succede". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso di un'intervista a RadioTv Serie A. Il numero uno dello sport italiano parla poi dei grandi risultati degli azzurri ai mondiali di atletica leggera.

"Abbiamo vinto quattro medaglie, solo due volte avevamo fatto meglio. Vuol dire che siamo nella giusta direzione. Ricordo che non c'è nessuno altro sport che ha una così vasta moltitudine di paesi in grado di andare a medaglia, ben 46 ai Mondiali. Per noi le premesse sono positive ma è tutto da dimostrare quello che accadrà perché la competizione è diventata micidiale. Molti pensavano che Tokyo è stato un bluff e invece la risposta è arrivata".