Olimpiadi: Malago', 'oggi altre cinque medaglie dimostrano quanto siamo competitivi'

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – "Oggi è una giornata molto bella e importante per tanti motivi: abbiamo vinto 5 medaglie in cinque sport diversi, credo che questo dimostri a tre giorni dalla fine delle Olimpiadi quanto siamo competitivi e soprattutto quanto vogliamo continuare a far bene con questa spedizione.

Una medaglia d'ororo nell'atletica che ci riempie d'orgoglio, ma nel karate nel ciclismo, nella canoa e nel nuoto di fondo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione del compleanno di Federica Pellegrini a Casa Italia sulla giornata degli atleti azzurri a Tokyo.