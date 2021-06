Olimpiadi: Mattarella, 'occasione per ribadire principi collaborazione internazionale'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Nel mondo abbiamo necessità e responsabilità comuni. Questo ci lega strettamente a tutti gli altri popoli, avvertiamo il bisogno di comprenderci, di cooperare e possiamo vincere le sfide più grandi che si presentano soltanto se le affrontiamo insieme.

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un'occasione straordinaria per sottolineare, ribadendoli, questi principi di collaborazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna del Tricolore ai portabandiera italiani alle Olimpiadi e Paralimpiadi, Jessica Rossi, Elia Viviani, Federico Morlacchi e Bebe Vio.

"E' sempre stato così -ha aggiunto il Capo dello Stato- le Olimpiadi e le Paralimpiadi mandano un messaggio di pace, di fraternità, di universalità".