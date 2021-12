Olimpiadi: Morelli, 'quasi 7 mln per rinnovare sistema infrastrutturale Lombardia'

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – "Le Olimpiadi invernali segneranno una linea di demarcazione netta tra il prima e il dopo, Milano e la Lombardia ne usciranno con un sistema infrastrutturale e trasportistico completamente rinnovato, grazie a 26 interventi del valore complessivo di circa 6,78 miliardi di euro.

Una eredità che rimarrà ai territori olimpici e all’intero Paese". Lo afferma il vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine del convegno organizzato da Regione Lombardia 'Territori olimpici: la Lombardia protagonista. Un piano d’azione da costruire'.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto sin qui e soprattutto dello spirito di squadra che si è venuto a creare tra le istituzioni coinvolte in questa sfida. Quando abbiamo preso in mano il dossier dei Giochi invernali lo abbiamo trovato vuoto e, nel giro di otto mesi, siamo riusciti a recuperare il tempo perso, mettendo in piedi la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026", aggiunge.

"Un ulteriore passo arriverà a gennaio, con la costituzione di un tavolo tecnico sulla governance dei trasporti che vedrà coinvolti Fondazione, società Infrastrutture, Regioni, Comuni e tutti gli operatori del trasporto", conclude Morelli.