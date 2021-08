Olimpiadi: Mornati, ‘Pechino 2022? Se non cambiano le regole molto complicato'

Tokyo, 7 ago. (Adnkronos) – “I Giochi di Pechino 2022? E’ complicato, la Cina è chiusa non solo per noi ma per tutti. Sarà molto difficile fare quello che abbiamo potuto fare in Giappone. Non ci sono voli, c’è la quarantena. Le due federazioni dello sci e del ghiaccio dovrebbero andare per fare i Test event a due mesi dai Giochi.

Lo Sci non vorrebbe andare ad oggi. Se si deve fare la coppa del mondo nessuno può andare. Se non cambiano regole di ingaggio, con questo protocollo non va nessuno”. Lo ha detto il capo missione dell'Italia Team a Tokyo e segretario generale del Coni, Carlo Mornati, in conferenza stampa a Casa Italia parlando delle Olimpiadi invernali dle 2022 a Pechino.