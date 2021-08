Olimpiadi: Mornati, 'è stata dura ma scommessa vinta'

Tokyo, 7 ago. (Adnkronos) – "Quanto è stato difficile organizzare la preparazione olimpica con la riforma dello sport in ballo? Molto ma ci siamo riusciti. Speriamo che con i nuovo decreti si possa lavorare in maniera più facile". Lo ha detto il capo missione dell'Italia Team a Tokyo e segretario generale del Coni, Carlo Mornati, in conferenza stampa a Casa Italia.

"E' stata una scommessa vinta dal punto di vista organizzativo oltre alle medaglie conquistate, ma è stata molto difficile con la riforma dello sport degli ultimi due anni. In termini di energie mentali e fisiche è stato molto difficile", ha aggiunto Mornati.