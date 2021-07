Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Ilaria Cusinato si qualifica per la finale nei 400 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurra realizza l'ottavo tempo utile delle batterie in 4'37"67, l'ultimo utile per l'accezzo alla finale di domani. Miglior tempo per la statunitense Emma Weyant (4'33"55).

Eliminata l'altro italiana Sara Franceschi, prima delle escluse.