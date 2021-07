Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Dalla delusione alla gioia, Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra ha chiuso in 8.18.35 conquistato la quinta medaglia del nuoto. Oro alla statunitense Kathleen Ledecky in 8.12.57 e argento all'australiana Ariarne Titmus in 8.13.83.