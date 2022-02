Olimpiadi Pechino 2022, Federica Brignone medaglia di bronzo in combinata di sci alpino

Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia alle Olimpiadi di Pechino dopo l'argento nello slalom gigante.

Dopo un’ottima gara Federica Brignone ha conquistato la seconda medaglia alle Olimpiadi di Pechino, dopo l’argento nel gigante. L’oro è andato alla svizzera Michelle Gisin

Arrivano dunque a sedici le medaglie olimpiche della spedizione azzurra ai Giochi invernali mentre per quanto riguarda la sciatrice italiana si tratta della seconda dopo l’argento nello slalom gigante e la terza in carriera. Sono invece in tutto quattro finora le medaglie conquistate dallo sci alpino italiano, tutte al femminile.

Il podio della Combinata di sci alpino femminile

L’oro è andato alla svizzera Michelle Gisin, l’argento alla sua connazionale Wendy Holdener.

ll quarto posto è andato alla ceca Ester Ledecka, che ha preceduto le austriache Katharina Huber e Christine Scheyer

E’ uscita nella seconda manche una delle favorite, Mikaela Shiffrin. Un bilancio a dir poco amaro quello dei Giochi Olimpici di Pechino per l’americana: zero medaglie in cinque discipline.

Ottava dopo la manche di discesa, l’azzurra ha dato tutto su un tracciato difficile accumulando un gap di 1″85 dalla vincitrice.

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato con entusiasmo il podio della sciatrice valdostana:

“Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa. E non è finita.Ora testa e cuore al Team Event di sabato dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza”.