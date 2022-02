Olimpiadi Pechino 2022, Francesca Lollobrigida argento nel pattinaggio di velocità

Olimpiadi Pechino 2022, Francesca Lollobrigida medaglia d'argento. L'azzurra è seconda nei 3000 metri pattinaggio di velocità dietro alla Schouten.

Olimpiadi Pechino 2022, Francesca Lollobrigida medaglia d’argento

Francesca Lollobrigida ha conquistato la medaglia d’argento nei 3000 metri con il tempo di 3’58″06 alle Olimpiadi di Pechino 2022.

L’atleta azzurra arriva seconda, dopo l’olandese Irene Schouten che ha totalizzato un tempo di 3’56″93 e record olimpico. A seguire, medaglia di bronzo per il Canada con Isabelle Weidemann.

“Un capolavoro, posso definirlo così. Anche se non è oro il colore della medaglia penso che valga come un oro. Il nostro è uno sport di nicchia in Italia e dobbiamo sempre andare all’estero o allenarci qui all’aperto”, ha commentato Francesca Lollobrigida, “Tutto quanto è servito a forgiare il mio carattere e la mia cattiveria in gara, che è quello che ho tirato fuori oggi”.

In calendario per lei ci sono ancora i 1500 metri, in calendario per lunedì 7 febbraio 2022, i 5000 metri (giovedì 10) e la Mass Start di 19.

Olimpiadi Pechino 2022, chi è Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida è pronipote di Gina Lollobrigida e pattinatrice laziale, unica portabandiera per l’Italia nella disciplina della velocità. Questa è la terza Olimpiade nella carriera dell’atleta quasi 31enne, dopo Sochi e PyeongChang.

La sua passione inizia con il pattinaggio a rotelle, nella quale disciplina ha vinto 9 titoli mondiali.

È stato il papà Maurizio a trasmetterle questo amore, lui ha infatti vinto diverse medaglie come pattinatore ed è stato recordman sui 50 metri, mentre ora è il suo punto di riferimento tecnico.