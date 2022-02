Olimpiadi Pechino 2022, l’Italia vince l’oro nel curling

A Pechino 2022 l'Italia prende l'oro nel curling. Sul gradino più alto del podio Stefania Constantini e Amos Mosaner.

L’Italia intera si appassiona al curling e lo fa grazie all’incredibile coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner capaci di vincere la medaglie d’oro nel doppio misto. È la decima vittoria consecutiva per la coppia italiana che così porta la storica medaglia d’oro nel bottino azzurro a Pechino 2022.

Un cammino avvincente quello dei due sportivi azzurri che, dopo aver vinto in semifinale 8-1 contro la Svezia – bronzo mondiale – sono riusciti ad imporsi anche sulla Norvegia di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, per 8-5. Si tratta del secondo oro a Pechino 2022 per la spedizione azzurra e della prima medaglia in assoluto in questa disciplina.

Rispetto alla gara con la Svezia, che aveva visto Constantini e Mosaner protagonisti di un successo schiacciante, la finale olimpica ha richiesto senza dubbio maggiori sfonzi al duo italiano. La Norvegia infatti nel primo end era avanti sul 2-0, poi divenuto 2 pari al secondo end. Nel terzo l’Italia sarebbe potuta andare in vantaggio di 3 punti, ma l’ultimo sasso di Skaslien ha fatto si che il punteggio si fermasse sul 3-2 per gli azzurri.

Fondamentale per la vittoria italiana è risultato essere la quarta frazione nella quale, malgrado l’ultimo tiro spettasse alla Norvegia, gli azzuri sono riusciti ad andare a riposo con un netto più 4 sugli avversari. Il quinto e il sesto end sono stati un misto di tattica ed errori da entrambe le parti, con il parziale che si è fermato sul 6-3 per l’Italia.

Il settimo end è stato vinto dagli avversari norvegesi che hanno accorciano le distanze e così si è andati all’ultimo frazione sul 7-5 per l’Italia. Un gioco di nervi e precisione, unito al talento dei due azzurri, ha però fatto si però che all’ultimo lancio l’Italia si sia aggiundicata la medaglia d’oro.