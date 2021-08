Olimpiadi: Pellegrini al Cio, 'si è realizzato un sogno, sarò sempre dalla parte degli atleti'

Tokyo, 4 ago. (Adnkronos) – "Non me lo aspettavo, sapevamo tutti che era molto difficile, siamo partiti in po' pessimisti, non avrei potuto fare una grossa campagna fino al 2 perchè impegnata in vasca, poi è stata fatta un'ultima rincorsa alla mensa del villaggio, sono molto contenta.

Avere subito la possibilità di rimanere nel mio mondo e fare qualcosa di concreto, si è realizzato un sogno". Lo ha detto Federica Pellegrini in conferenza a Casa Italia dopo essere stata eletta in commissione atleti del Cio. Sarà in carica fino al termine di Los Angeles 2028.

"E' stato bello che c'è stata la più elevata affluenza alle urne delle Olimpiadi. Ho rotto tantissimo le balle…agli italiani ma si sono aggiunti circa 1300 voti in più e questo è un grandissimo attestato di stima", ha aggiunto la campionessa del nuoto azzurro.

"Io lavorerò per le problematiche degli atleti. Sicuramente io sarò totalmente dalla parte degli atleti. Elena Di Liddo mi ha chiesto ma la vasca dei 50 a Bisceglie non c'é? E' un tema caldo quello del nuoto, molte piccole realtà hanno sofferto la chiusura degli impianti. Dalla parte degli atleti io ci sarò sempre".