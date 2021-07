Olimpiadi: Pellegrini, 'domani devo cambiare registro, scalata difficile ma ci proviamo'**

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – "È stata molto faticosa, da subito entrare in gara ero molto rallentata, mi sembrava di fare molta più fatica di quella che stavo facendo, entro per un pelo e domani mattina bisogna cambiare registro e lottare da una corsia laterale per la finale.

Per la prima volta è stata abbastanza serena e tranquilla la vigilia, mi sono preparata bene". Lo ha detto l'azzurra Federica Pellegrini alla Rai dopo la qualifica per la semifinale dei 200 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020.