Olimpiadi: Razzoli, 'siamo carichi, e Goggia è un carrarmato, ci stupirà'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Va bene, tutto bene, siamo carichi". A pochi giorni dalla partenza delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 Giuliano Razzoli si sente pronto: "e poi le Olimpiadi hanno sempre quel di più, sono più importanti di tutto il resto -dice all'Adnkronos-.

Sicuramente la squadra è pronta. noi speriamo che quando arrivi la nostra gara di metterne il nostro". Notizie su Sofia Goggia?. "Non ho aggiornamenti ma Sofia è un carrarmato, secondo me ci stupirà. Direi che comunque la squadra ha tante frecce al proprio arco, faremo del nostro meglio anche noi maschi. Poi c'è anche Federica Brignone: è al meglio come abbiamo visto, e speriamo che ci dia le soddisfazioni giuste".