Olimpiadi, Salesforce porta nel cloud i Giochi di Milano-Cortina

Milano, 4 mag. (askanews) – Il cloud di Salesforce per aumentare il coinvolgimento dei tifosi durante i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Una collaborazione che porterà Salesforce a mettere a disposizione le proprie soluzioni tecnologiche, per permettere ai tifosi in tutto il mondo di seguire gli atleti con esperienze digitali personalizzate. Michele Bensi, head of marketing Italia di Salesforce.

“Per l’Italia significa, oltre alla tradizionale sponsorship, supportare il Comitato olimpico per coinvolgere e comunicare con tutti i fan attraverso una piattaforma digitale che verrà costruita ad hoc per l’evento. I fan potranno interagire con gli sportivi, gli appassionati potranno seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale e condividere le infrmazioni con gli altri supporter dell’evento. Quella che noi chiamiamo Customer 360 è la piattaforma che Salesforce mette a disposizione di aziende e partner come Milano-Cortina 2026 composta da diverse soluzioni che permettono questo tipo di interazione totalmente basata sul cloud”.

L’obiettivo è raggiungere i tifosi in tutto il mondo e amplificare l’esperienza dei Giochi invernali del 2026. Nevio Devidè, direttore marketing, licesing and event della Fondazione Milano-Cortina.

“I Giochi avvicinano le persone, entrano nel cuore delle persone. Sempre più la modalità digitale è lo strumento per fornire informazioni e contenuti rilevanti per la loro cultura. In questo la tecnologia è importantissima: dà la possibilità di profilare perfettamente i contenuti e di distribuirli gli appassionati. I giorni sono un patrimonio dell’umanità. La tecnologia è importantissima soprattutto in un momento in cui la fruibilità di queste informazioni informazioni è cambiata radicalmente”. Con gli spettatori sempre più alla ricerca di maggior coinvolgimento su tutti i canali.