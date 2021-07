Olimpiadi: Scarzella (pres. Fitarco), 'grande edizione con 2 medaglie, prima volta in 60 anni'

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – "E' stata un'Olimpiade incredibile. Sicuramente complicata da vivere a causa del Covid e di tutte queste restrizioni, molto particolare per l'assenza del pubblico e con le prestazioni che hanno subito molte variazioni a causa di un clima molto caldo e umido, con giornate dove invece il vento si è fatto sentire.

Nel complesso è stata una grande edizione per l'Italia che, per la prima volta in 60 anni di storia chiude i Giochi con 2 medaglie. Due medaglie che pesano tantissimo". E' l'analisi del Presidente della Firarco Mario Scarzella dopo l'argento di Mario Nespoli di oggi.

"La prima nella storia dell'arcieria femminile grazie a una prestazione meravigliosa di Lucilla Boari e oggi con questo meraviglioso argento da parte di Mauro Nespoli che, dopo due medaglie a squadre, ha dimostrato di essere uno dei più grandi arcieri nella storia di questo sport.

Non posso che dire grazie a questi atleti, per il loro impegno e per la volontà che hanno messo sul campo anche dopo le delusioni nelle prove a squadre. il ringraziamento va esteso a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Dalle società che hanno cresciuto questi atleti quando erano bambini, fino allo staff federale, che è stato determinante per farli rendere a questo livello".

"Ognuno ha dato il suo contributo, anche chi non è potuto essere presente qui: dai coach, al coordinatore tecnico, dal preparatore atletico al medico federale, dal fisioterapista allo psicologo.

Certi risultati non arrivano mai da soli. Non potevo chiedere di più, considerando che ho anche avuto la fortuna di poter fare di persona la premiazione in qualità di vicepresidente mondiale. Non posso che ribadire il mio grazie per la gioia e le emozioni che ci hanno fatto vivere e sono certo che con l'esempio di questi splendidi atleti e la visibilità che avranno le loro vittorie il nostro sport potrà crescere ulteriormente sotto ogni punto di vista", ha concluso Scarzella.