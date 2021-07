Olimpiadi: scherma, domani in pedana fiorettiste e spadisti

Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – La seconda giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 vedrà protagoniste domani (domenica 25 luglio) le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile.

Tra le fiorettiste l’Italia del ct Andrea Cipressa presenterà in pedana una veterana dei Giochi, Arianna Errigo, e due esordienti nella rassegna a Cinque Cerchi.

Sono al debutto olimpico, infatti, la senese Alice Volpi e la pisana Martina Batini, entrambe però già consolidate protagoniste del palcoscenico internazionale. Riflettori puntati anche sugli spadisti del commissario tecnico Sandro Cuomo. In gara tre reduci della medaglia d’argento a squadre di Rio 2016: i siciliani Marco Fichera ed Enrico Garozzo e l’umbro Andrea Santarelli vogliono lasciare il segno pure a livello individuale.

La giornata di gare per l’Italia si aprirà con il tabellone dei sedicesimi di finale.

Nel fioretto femminile alle ore 9.55 (le 2.55 italiane) Arianna Errigo esordirà affrontando l’egiziana Elsharkawy, mentre alle 10.25 (in Italia le 3.25) Martina Batini debutterà contro l’ungherese Kreiss. Per Alice Volpi primo impegno alle 11.25 (le 4.25 italiane) con l’ungherese Kondricz. Nella spada maschile, invece, alle 11.55 (le 4.25 in Italia) Andrea Santarelli se la vedrà con il russo Khodos. Alle 12.45 (le 5.45 italiane), poi, Enrico Garozzo affronterà il giapponese Kano.

Alla stessa ora per Marco Fichera ci sarà la sfida con il kazako Kurbanov.