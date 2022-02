Olimpiadi: Sci, Vlhova pronta alla sfida con la Shiffrin 'sono in forma e mi sento forte'

Pechino, 4 feb. (Adnkronos) – La slovacca Petra Vlhova ha spesso suonato il secondo violino rispetto alla star dello sci statunitense Mikaela Shiffrin, ma è pronta a diventare la migliore al mondo ai Giochi Olimpici di Pechino. "Il motivo è che ora sono mentalmente equilibrata al 100%", ha detto Vlhova sulla catena montuosa di Yanqing.

"Questa era l'unica cosa che mi mancava prima di diventare davvero la migliore. La stagione fino ad ora è andata molto bene per me, quindi sono di ottimo umore mentale e anche in forma fisica, e completamente concentrata per le competizioni olimpiche. Mi sento davvero forte".

La Shiffrin vanta due ori olimpici, sei titoli mondiali e tre Mondiali assoluti. Ma la Vlhova ha colmato in parte il divario sulla prodigiosa Shiffrin con il titolo di slalom gigante degli ultimi mondiali del 2019 e la Coppa del Mondo assoluta la scorsa stagione quando la sua rivale americana ha saltato alcune gare e gareggiato solo in eventi tecnici.

"Per molto tempo Mikaela è stata migliore di me", ha detto Vlhova, il cui miglior piazzamento nei precedenti ai Giochi è un quinto posto. "Tuttavia, nelle ultime stagioni ho dimostrato chiaramente di poterla battere spesso. Ci rispettiamo a vicenda perché sappiamo entrambe molto bene quanto sia difficile diventare migliori al mondo".

La prima possibilità per Vlhova di vincere una medaglia olimpica arriva nello slalom gigante di lunedì. Lo slalom, dove ha vinto cinque delle sette gare di Coppa del Mondo in questa stagione, arriva due giorni dopo.