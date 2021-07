Olimpiadi: segretario di Stato per sport San Marino, 'momento storico per intera comunità'

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) – "Momento storico per la Repubblica di San Marino e per una intera comunità di persone che si sono strette intorno al lavoro di Alessandra Perilli". Sono le parole del Segretario di Stato per lo Sport in carica della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini dopo la medaglia di bronzo di Alessandra Perilli nel tiro a volo nel trap.

"Dietro questa medaglia c'è il lavoro di una programmazione fatta dal comitato olimpico e dalla politica sportiva, un impegno che vede ripagati gli sforzi con la prima medaglia olimpica nella storia, dal 1960 con la prima partecipazione a Roma, e dal 1959 quando venne istituito il comitato olimpico sammarinese. Oggi ogni sammarinese è a Tokyo attorno Alessandra Perilli e non vede l'ora di poterla riabbracciare al suo ritorno", ha aggiunto Lonfernini.