Olimpiadi: short track, scelti i 10 azzurri per Pechino

Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – La missione Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, per lo short track italiano, prende ufficialmente il via. Concluso il percorso di Coppa del Mondo con i quattro appuntamenti validi per le qualificazioni, in casa Italia il neo capoallenatore Kenan Gouadec, insieme all’intero staff tecnico azzurro, ha comunicato alla squadra i nomi dei dieci atleti – 5 uomini e 5 donne – che prenderanno parte alle Olimpiadi.

Questi i nomi:

Donne: Arianna Fontana (IceLab), Cynthia Mascitto (Esercito), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Uomini: Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri).

Questi sono gli atleti che scenderanno dunque in pista per la staffetta femminile, quella maschile, quella mista e nelle distanze individuali secondo le carte olimpiche guadagnate in Coppa del Mondo, vale a dire: 500 metri: 3 al femminile e 2 al maschile; 1000 metri: 2 al femminile e 2 al maschile; 1500 metri: 3 al femminile e 3 al maschile.