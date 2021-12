Olimpiadi, Sofia Goggia a Mattarella: Ho nel cuore le sue parole

Roma, 23 dic. (askanews) – Una emozionata e commossa Sofia Goggia ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il Tricolore che la sciatrice porterà alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La portabandiera azzurra ha voluto ringraziare il Capo dello Stato.

“Mi piace pensare che questo mio ruolo di portabandiera non sia partito solo nel 2018 quando ho vinto la discesa in Corea, ma ripenso spesso alla chiamata che ho ricevuto a metà febbraio quando mi ero infortunata e da lì a poco avrei avuto i Mondiali a Cortina, in casa mia.

Lei, signor presidente, mi chiamò e mi esortò a guardare oltre, verso quelli che sarebbero stati i traguardi lontani di Pechino 2022. Mi esortò di guardare nel mio cuore e andare avanti. La ringrazio con tutta me stessa. Le prometto che cercheremo di fare del nostro meglio a Pechino 2022 e cercheremo di essere garanti dei valori che questo tricolore porta con sé”, ha detto la portabandiera azzurra alle Olimpiadi invernali di Pechino.