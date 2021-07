Olimpiadi: softball, azzurre ko 5-0 con il Messico e fuori dalla zona medaglie

Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) – L'Italia del softball perde 5-0 contro il Messico ed esce definitivamente dalla corsa per le medaglie ai Giochi olimpici di Tokyo. Per le azzurre si tratta del quarto k.o. in altrettante partite dopo le sconfitte rimediate nei giorni scorsi con Giappone, Usa e Australia.