Tokyo, 22 lug. (Adnkronos) – "Per me è la prima volta alle Olimpiadi. Sarò alla cerimonia e sarà un'emozione ancora maggiore. Sarà un po' stancante ma è una cosa bella, l'ho sempre vissuta in televisione ed essere presente ad una cerimonia così importante mi rende orgoglioso e non vedo l'ora di partecipare".

Sono le parole dell'azzurro del tennis, Lorenzo Sonego all'Adnkronos, dal Villaggio Olimpico, sulla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020.