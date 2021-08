Olimpiadi: Stano, 'ho già in mente qualche nuovo obbiettivo, ci saranno novità'

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) – "Ora bisogna staccare la spina, ma io ho già in mente qualche nuovo obbiettivo anche se ne devo ancora parlare con il mio allenatore, poi ci saranno novità. La 35 km? Magari doppierò, non lo so.

Parigi? Va bene, dove ci sono i cinque cerchi va bene tutto". Massimo Stano dopo l'oro olimpico nella 20 km di marcia è pronto a raddoppiare e magari fare anche la 35 chilometri. "Il segreto Parcesepe? Per me è l'allenatore migliore del mondo, sa comprendere gli atleti e andare incontro a loro. Tutti hanno dei difetti ma se vinci due ori ne hai pochi…", ha concluso Stano parlando del tecnico Patrizio Parcesepe allenatore anche di Antonella Palmisano, oro nella 20 km femminile a Tokyo.