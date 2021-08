Olimpiadi: Stano, 'strafelice per Palmisano, è un leader io la chiamo 'capo''

Tokyo, 6 ago. (Adnkronos) – "Sono stracontento per Antonella. Prima della mia gara le avevo detto: io mi sento che è la nostra Olimpiade. Dopo che ho vinto le ho ripetuto che se lo avevo fatto io poteva farlo anche lei. E' lei che mi ha spinto a crederci, per me è un punto di riferimento, un leader e io la chiamo 'capo' e se l'ho fatto io doveva farlo anche lei.

Sono 4 anni che ci alleniamo insieme sotto la guida di Patrizio Parcesepe". Lo ha detto Massimo Stano, oro nella 20km di marcia maschile dopo la consegna della medaglia allo Stadio Olimpico di Tokyo.