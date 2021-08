Olimpiadi: Tita-Banti, 'è stata emozione fantastica, obbiettivo comune ci ha spinto'

Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) – "Salire sul podio è la parte facile, fare le regate è il difficile. Con poche persone, sembrava una garetta del circolo sociale, ma comunque è stata un'emozione fantastica, ce la siamo goduta al massimo". Lo hanno detto insieme Ruggero Tita e Caterina Banti, a Casa Italia dopo la vittoria dell'oro nel Nacra 17.

"La dedica? E' per tutte le persone che hanno fatto qualcosa per noi in questi 5 anni, anche solo una parola o un consiglio. Con la somma di tutti i dettagli si arriva a questo risultato", hanno aggiunto i due azzurri. "Dalla prima volta che siamo saliti in barca insieme abbiamo trovato subito una grande sintonia e affinità, muoversi in sincronia, è venuto tutto naturale e siamo stati facilitati", ha proseguito.

A spingerli ad andare avanti gli obiettivi comuni. "Passiamo molto più tempo insieme noi due che con i rispettivi fidanzati, c'è una conoscenza reciproca molto profonda, come in tutte le situazioni nascono delle incomprensioni ma quello che ci ha spinto avanti è l'obbiettivo comune da raggiungere, conquistare questa medaglia e per questo abbiamo sempre trovato un punto d'incontro, diretti verso l'obbiettivo".