Olimpiadi: Tita, 'è meraviglioso, oro è una emozione grandissima'

Tokyo, 3 ago. (Adnkronos) – "E' stato un lavoro ogni minuto in acqua, non è stato un lavoro in poco tempo, ma è meraviglioso, una emozione grandissima. Siamo veramente molto conteni". Lo ha detto Ruggero Tita alla Rai dopo aver vinto insieme a Caterina Banti la medaglia d'oro nel Nacra 17 di vela a Tokyo 2020.

"Abbiamo sempre performato bene in Giappone, il campo di regata si adattava bene alle nostre peculiarità", ha aggiunto Tita che ha dedicato la medaglia "a tutto lo staff e alle persone a casa che, chi in silenzio e chi no, ci hanno supportato sempre, ci sono stati vicini e ci hanno aiutato davvero tanto".