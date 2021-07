Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno segnalato 16 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi. Il comitato organizzatore ha dichiarato nel suo aggiornamento che tre atleti erano tra quelli risultati positivi. Gli organizzatori non hanno dichiarato quali atleti sono stati colpiti, ma hanno affermato che non erano residenti in Giappone.

Gli ultimi numeri portano il totale dei test Covid-19 positivi legati alle Olimpiadi dal 1 luglio a 148.