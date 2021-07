Olimpiadi: Tokyo 2020, 21 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Questo sabato gli organizzatori delle Olimpiadi hanno segnalato 21 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi di Tokyo 2020, portando il numero totale dei contagi dall'inizio di questo mese a 241. Il numero è stato inferiore al totale di 27 di venerdì, che è stato finora il totale giornaliero più alto dei Giochi.

Nessun atleta è presente tra i nuovi casi. Gli atleti che sono risultati positivi e sono stati costretti a perdere i loro eventi includono il ciclista tedesco Simon Geschke e il campione del mondo di salto con l'asta americano Sam Kendricks. Finora 23 atleti sono risultati positivi. In un forte aumento delle infezioni in tutto il Giappone, venerdì il governo ha allungato lo stato di emergenza per la città ospitante i Giochi e ha esteso la misura ad altre prefetture vicine.