Olimpiadi Tokyo 2020, Marcell Jacobs in filale nei 100 metri

In occasione della terza semifinale dei 100 metri disputata nella giornata di domenica 1° agosto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il lunghista e velocista Marcell Jacobs si è nuovamente distinto realizzando un nuovo record europeo.

L’atleta, infatti, dopo aver già segnato il record italiano nelle batterie con 9”94, accede a pieno titolo alla finale olimpionica dei 100 metri con il nuovo record europeo (e italiano) di 9”84.

La partenza di Marcell Jacobs era apparsa leggermente in sordina ma, poi, il velocista si è reso protagonista di una strabiliante fase di lanciato, riuscendo a raggiungere una velocità massima di 42,7 km/h che gli ha consentito di arrivare al terzo posto, superato soltanto per un centesimo da Su Bingtian (Cina) e da Ronnie Baker (USA).

Il trio ha dato vita alla semifinale più veloce sinora disputata.

Non accede alla finale, invece, il velocista Filippo Tortu che conclude la sua esperienza con i 100 metri con la seconda semifinale, durante la quale si è piazzato in settima posizione con un tempo di 10”16.

Olimpiadi Tokyo 2020, Marcell Jacobs e Gimbo Tamberi

Intanto, mentre Marcell Jacobs disputava la semifinale olimpica dei 100 metri, anche un altro atleta italiano era impegnato in un’altra gara.

Si tratta di Gimbo Tamberi che, in attesa di cimentarsi un altro salto durante la finale di salto in alto, ha assistito alla surreale progressione del compagno di nazionale e amico Marcell Jacobs. Terminata la semifinale dei 100 metri, Tamberi è stato il primo a raggiungere il velocista e abbracciarlo dando vita a un momento unico che ha coinvolto due atleti della medesima nazionale ma di sport diversi.

Assistendo all’impresa di Jacobs, inoltre, Tamberi ha esclamato stupefatto ed estasiato le seguenti parole: “Marcell, ma che ca**o hai fatto?”.

Olimpiadi Tokyo 2020, il medagliere dell’Italia di domenica 1° agosto

Nella giornata di domenica 1° agosto, il medagliere dell’Italia si è arricchito di nuove importanti conquiste.

In particolare, durante la finale della staffetta 4×100 mista, gli italiani Ceccon, Marinenghi, Burdisso e Miressi sono riusciti a vincere la medaglia di bronzo, classificandosi immediatamente dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito. Per il gruppo di atleti, si tratta della seconda medaglia dopo l’argento ottenuto nella staffetta 4×100 stile mentre Burdisso ha ottenuto il bronzo nei 200 metri farfalla.

Per Ruggero Tita e Caterina Banti, invece, ci si attende almeno la medaglia d’argento nel Nacra 17 di vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’atleta Luminosa Bogliolo, invece, non è riuscita a qualificarsi per la finale dei 100 metri ostacoli di Tokyo 2020 ma è arrivata al quarto posto in semifinale, registrando un nuovo record italiano con tempo di 12”75.

Infine, si attente il piazzamento del saltatore in alto Gimbo Tamberi.