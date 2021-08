Olimpiadi Tokyo 2020, Marcell Jacobs: chi è il velocista italiano che ha vinto l’oro nei 100 metri piani

Chi è Marcell Jacobs, il velocista italiano che ha vinto per la prima volta la medaglia d’oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il velocista Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020: è la prima volta che un atleta italiano vince una medaglia in questa specialità.

Chi è Marcell Jacobs: la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021

Nella giornata di domenica 1° agosto, il 26enne Marcell Jacobs ha riscritto la storia dell’atletica leggera italiana non soltanto fissando un nuovo incredibile record personale ed europeo ma anche riuscendo a conquistare per la prima volta un titolo in una disciplina che non aveva mai visto, sinora, l’Italia trionfare.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, infatti, Marcell Jacobs è stato il primo velocista italiano a vincere la medaglia d’oro in occasione della finale dei 100 metri piani, portando l’Italia a raggiungere un traguardo glorioso e inaspettato.

Chi è Marcell Jacobs: il nuovo record europeo

Oltre al primato della vittoria e al suo trasformarsi in leggenda per quanto riguarda l’atletica leggera italiana, Marcell Jacobs ha anche segnato nuovi record personali, italiani ed europei.

Durante la semifinale, disputata poche ore prima della finale, il velocista si era classificato terzo e aveva registrato un nuovo record europeo di 9”84, battendo quello fissato nel 2004, rimasto in vigore per 17 anni.

Tuttavia, partecipando alla finale, il tempo personale di Marcell Jacobs è ulteriormente calato e la medaglia d’oro è stata conquistata con 9”80.

Circa due mesi fa, inoltre, il velocista aveva corso i 100 metri in appena 9”95, fissando il nuovo record italiano in occasione del Meeting internazionale di Savona. Il risultato raggiunto si è attestato anche come il sesto miglior tempo stagionale al mondo. Inoltre, Marcell Jacobs è diventato anche il secondo atleta azzurro capace di scendere sotto i 10 secondi.

Il primo fu Filippo Tortu che, purtroppo, non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Chi è Marcell Jacobs: campione europeo e campione olimpico

Lamont Marcell Jacobs, nato a El Paso (Texas, Stati Uniti d’America) il 26 settembre 1994, è un velocista italiano che ha conquistato il titolo di campione europeo indoor dei 60 metri piani a Torun 2021 e di campione olimpico a Tokyo 2020 nei 100 metri piani.

Oltre a registrare un nuovo record con le Olimpiadi, Marcell Jacobs detiene anche il record nazionale nei 60 metri indoorcon i 6”47 corsi all’europeo di Torun 2021.