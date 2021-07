Olimpiadi Tokyo, primo caso di coronavirus nel villaggio atleti

Milano, 17 lug. (askanews) – Primo caso di coronavirus nel villaggio degli atleti a meno di una settimana dall’inizio dei Giochi più travagliati di sempre.

La persona positiva, di cui si sa solo che non sarebbe un atleta ma nient’altro per ragioni di privacy, è stata messa in isolamento. Le autorità hanno confermato e cercano di rassicurare gli atleti.

“Dobbiamo individuare immediatamente le persone positive e metterle in isolamento. Dobbiamo fare in modo che gli atleti non debbano preoccuparsi e divulgheremo tutte le informazioni nel modo più completo possibile”, ha spiegato Seiko Hashimoto, la presidente di Tokyo 2020.

Gli atleti saranno testati ogni giorno durante i Giochi. Qui nel villaggio sono attese 11mila persone.