Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (2)

(Adnkronos) – “Si apre un’edizione storica dei Giochi Olimpici, un’edizione in cui lo sport traccia la via della ripartenza, della speranza, del futuro in cui il Triathlon, per la priva volta, sarà protagonista in tre eventi olimpici – dice Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon che ha appena raggiunto Tokyo – Per l’Italia del Triathlon è l’inizio di un percorso di crescita e di consapevolezza della propria forza, un percorso che sa di gioco di squadra, di impegno quotidiano e di condivisione di obiettivi.

Ora che il braciere olimpico di Tokyo 2020 è acceso si è aperta quest’avventura olimpica, voglio augurare a tutti i nostri atleti di poter onorare al meglio il body azzurro e il Tricolore che hanno sul petto perché sanno che tutta l’Italia del Triathlon farà il tifo per loro”.

Carichi e motivati i cinque azzurri, tutti esordienti ai Giochi Olimpici, che prenderanno parte alle prove individuali, i quali hanno già testato i tracciati delle gare a cinque cerchi.

Le giornate che precedono le gare sono scandite da allenamenti, prove dei tracciati di gara, tamponi e momenti di riposo al Villaggio Olimpico che dista circa 40 minuti dall’area di gara: gli Azzurri, per adattarsi immediatamente agli orari delle giornate di gara, iniziano le attività intorno alle 5 del mattino e le concludono intorno alle 20.

“Prima di raggiungere il Giappone, i ragazzi hanno svolto un lungo periodo di raduno a Livigno – spiega il Direttore Tecnico Alessandro Bottoni – sono stati tutti insieme e hanno dimostrato di essere una squadra unita e sono tutti pronti per gareggiare al massimo delle loro possibilità.

È superfluo dire che è stiamo vivendo un’Olimpiade particolare. Ogni giorno gli atleti si sottopongono al tampone, viviamo nella cosiddetta bolla e sembra che ci sia una sorta di costante stato di allerta, ma tutti stiamo trascorrendo queste ore tra allenamenti sul campo gara, pasti e riposo al Villaggio Olimpico, in piena sicurezza. Ci sono tanti aspetti da gestire, ma gli Azzurri sono sereni e concentrati: sono tutti pronti a dare tutto per onorare la Maglia Azzurra”.