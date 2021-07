Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (4)

(Adnkronos) – “Sono felicissima di essere qui a Tokyo, è davvero un onore rappresentare l’Italia a questa Olimpiade – dice Angelica Olmo – Sto realizzando un sogno, mi vengono i brividi al pensiero che i Giochi siano stati aperti ufficialmente e che oggi si assegnano le prime medaglie.

E tra poco toccherà a me gareggiare. Sono serena felice e cerco di godermi questa esperienza a pieno, ma non vedo l’ora di tuffarmi dal pontone e dare il massimo per onorare la Maglia Azzurra. Farà molto caldo, sarà una gara difficile soprattutto per le condizioni climatiche, ma sono fiduciosa e pronta a dare il massimo”.

“Siamo arrivati da pochi giorni, ma le emozioni olimpiche già sono già alle stelle – dice Verena Steinhauser – Ci siamo già allenati sui tracciati ufficiali per iniziare a respirare le emozioni della gara: il clima è caldo e umido, come ricordavo dal 2019, ma fa caldo per tutti quindi va bene così.

Non vedo l’ora di gareggiare e di vivere questa enorme emozione”.