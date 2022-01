Olimpiadi, tutti aspettano Goggia. Razzoli: "è un carrarmato". Thoeni: "auguri per ripresa, in discesa ne ha più di altre"

(Adnkronos) – Giuliano Razzoli pronto e carico per le imminenti Olimpiadi, e come tutta Italia anche lui si aspetta sorprese da Sofia Goggia, al momento in recupero dopo l'ultima caduta. "Va bene, tutto bene, e poi le Olimpiadi hanno sempre quel di più, sono più importanti di tutto il resto -dice all'Adnkronos-.

Sicuramente la squadra è pronta. noi speriamo che quando arrivi la nostra gara di metterne il nostro". Notizie su Sofia Goggia?. "Non ho aggiornamenti ma Sofia è un carrarmato, secondo me ci stupirà. Direi che comunque la squadra ha tante frecce al proprio arco, faremo del nostro meglio anche noi maschi. Poi c'è anche Federica Brignone: è al meglio come abbiamo visto, e speriamo che ci dia le soddisfazioni giuste".

A Sofia arrivano gli auguri di Gustav Thoeni: "speriamo che Goggia recuperi bene, c'è ancora un po' di tempo.

Le faccio tanti auguri, in discesa ha fatto vedere di più delle altre". Poi "ci sono Brignone, Bassino, le ragazze nelle varie discipline vanno molto bene. Anche gli uomini, con Paris, Innerhofer, De Aliprandini, insomma la squadra azzurra parte bene sulla carta. Medaglie? Ci vuole anche un po' di fortuna eh.. -svicola Thoeni-, possono arrivare certamente, difficile sbilanciarsi sui risultati: sono sempre le Olimpiadi, il meglio dello sport".