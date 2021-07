Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – "Due argenti nella scherma non sono proprio male, mancano comunque sei gare a squadre. Credo che il bilancio si faccia a fine Giochi e non a metà percorso. Sono certa che i nostri azzurri nella scherma, come in tantissime discipline, diranno la loro nei prossimi giorni e ci faranno gioire".

Lo ha detto la sottosegretaria allo sport ed ex campionessa di fioretto Valentina Vezzali da Casa Italia a Tokyo commentando le prestazioni degli azzurri della scherma.